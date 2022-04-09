Оперативная информация по состоянию на 6:00 9 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 9 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались сорок пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что на Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не производил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь.

По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской и Воронежской областях.

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На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия противник сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

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"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета. Информация сейчас уточняется", - подытожили в Генштабе ВСУ.