Оккупанты развернули полевые лагеря на территории Белгородской области РФ для подразделений, перемещенных из других оперрайонов, продолжается перегруппировка вражеских войск, - Генштаб ВСУ

В Белгородской области РФ развернуты полевые лагеря для размещения подразделений оккупантов, которые перебрасывают из других оперативных районов. Россияне продолжают перегруппировку войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке.

"На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые перемещены из других операционных районов", - говорится в утренней сводке.

В Генштабе сообщают, что на Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не производил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской и Воронежской области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки.

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На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка безуспешно.

В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточиваются на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.