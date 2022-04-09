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Белый дом не исключает, что войска РФ в Украине намеренно убивают журналистов

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Белый дом не исключает, что войска РФ в Украине намеренно убивают журналистов
Администрация США считает, что российские силы могут специально преследовать и убивать журналистов во время боевых действий в Украине.

Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается конкретных целей (российских сил в Украине. – Ред.), о чем мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целиться по гражданским, включая журналистов",- заметила пресс-секретарь Белого дома.

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Таким образом, она ответила на вопрос, имеют ли США разведывательную информацию о том, что путинские войска в Украине специально убивают журналистов – учитывая, что за шесть недель войны погибли по меньшей мере семь представителей СМИ.

Псаки также отметила, что Соединенные Штаты ценят работу журналистов в зонах боевых действий, освещающих правдивую и актуальную информацию о событиях и ужасах войны. Однако, по ее словам, администрация США призывает американских граждан, в том числе представителей СМИ, избегать пребывания в зоне боевых действий ради их же безопасности.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Без сумнівів. Вони і дітей гвалтують, бо їм дозволили.
    Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
  • Игорь Швец be3a4c5e
    Я звісно не такий просунутий аналітик, але не виключаю, що російські війська в Україні навмисно вбивають всіх.
  • Sophia-Maria Duglass
    Убивать журналистов при советском строе было необходимостью , чтобы не просвещали общество . И сегодня кацапы строят опять советское общество - рабское , забитое: нищее и благодарное тиранам .
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