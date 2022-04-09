В Черноморске прозвучали взрывы, предварительно без жертв, - мэр Гуляев

Мэр населённого пункта Черноморск Одесской области Василий Гуляев сообщил о взрывах в городе. Впрочем, он подчеркнул, что ситуация контролируется.

Об этом Гуляев сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Жители города Черноморска, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как все разберемся, я вам дам полную информацию", - сказал он в видеообращении.

Мэр подчеркнул, что "ничего страшного в это время не произошло, главное – без паники". Также он призвал жителей не подходить к окнам и по возможности спуститься в бомбоубежище.

"Спустя некоторое время выйду в эфир и все расскажу вам", - отметил Гуляев.

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Позже Гуляев добавил, что предварительно жертв в результате взрывов нет.