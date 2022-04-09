Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 апреля потери личного состава противника составляют около 19,1 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 19100 человек,
танков - 705 ед,
боевых бронированных машин - 1895 ед,
артиллерийских систем - 335 ед,
РСЗО - 108 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов - 151 ед,
вертолетов - 136 ед,
автомобильной техники - 1363 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
Специальная техника / special equipment – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.