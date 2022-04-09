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Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин

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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 апреля потери личного состава противника составляют около 19,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 19100 человек,

танков - 705 ед,

боевых бронированных машин - 1895 ед,

артиллерийских систем - 335 ед,

РСЗО  - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 151 ед,

вертолетов - 136 ед,

автомобильной техники - 1363 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

Специальная техника / special equipment – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Хтось заздалегідь перекреслив літєру Зю, як у воду дивились
  • Super Gut
    До дохлих 19 тис ще потрібно додати десь 50 тис поранених. Із яких приблизно 25 вже ніколи не будуть воювати, бо без рук/ніг, і десь 2-5 тис подохнуть у найближчий місяці-роки. Так чи інакше, однак приблизно 50тис рашистів із 200тис вже демілітаризовані назавжди.
  • Super Gut
    А є ще інша статистика. Так чи інакше, війна закінчиться, і ці десятки тисяч орків повернуться у свої засрані бараки оркостану. У чверті з них точно поїде дах від побаченого в Україні, а ще будуть ті хто тут вчиняв злочини проти людяності і для них вже немає ніяких табу на насилля щодо цивільних. Короче, після того як рашистів буде розгромлено в Україні, ці десятки тисяч з відбитим дахом рашистів, будуть вчиняти звіртсва десятиріччами, але вже в самій парашії.
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