Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 апреля потери личного состава противника составляют около 19,1 тыс. человек.