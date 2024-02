Великобритания вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Министерства обороны Великобритании.

По словам премьера Бориса Джонсона, это противовоздушные системы, летающие втрое быстрее звука, 800 противотанковых ракет NLAW и высокоточные боеприпасы.

The UK has announced further military aid for #Ukraine:



✅ Over 800 more NLAW anti-tank missiles

✅ More Javelin anti-tank systems

✅ More Starstreak air defence systems

✅ More equipment including helmets, armour and night vision goggles



