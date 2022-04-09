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Великобритания вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия

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Британия вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия на сумму 100 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Министерства обороны Великобритании.

По словам премьера Бориса Джонсона, это противовоздушные системы, летающие втрое быстрее звука, 800 противотанковых ракет NLAW и высокоточные боеприпасы.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Допомагають лише сильним.
    Ми довели свою спроможність та відвагу.
    Тепер ніхто не казатиме на українця русскій. Ще би мову підтягти, щоб людей по закордонах не плутати.
  • Папєрєднік
    Дякуємо британським друзям!
  • Hennadii Berlovskyi
    Шановний, зброя це не продуктів на тиждень закупити. Є процедура. Відстежується безпечний коридор доставки зброї. І не забувайте, що саме Британці почали постачати озброєння за декілька тижнів до вторгнення. Якби не вони і не американці, невідомо, як би все закінчилось для нас. Вони нам нічого не винні, тому будьте вдячні.
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