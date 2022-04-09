В Украине ликвидировали подполковника армии РФ Петрунина, - InformNapalm

В Украине ликвидирован подполковник армии РФ Георгий Петрунин. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm и российские пропагандистские издания.

"Военный комендант г.Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, "Комсомольская правда" сообщает, что оккупант погиб еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде. Издание уточнило, что Петрунин "прошёл Чечню и Сирию, но погиб в Украине".

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