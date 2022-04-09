S&P объявило России "выборочный дефолт"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

В сообщении S&P отмечается, что рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C с отрицательным прогнозом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Снижение рейтинга состоялось вслед за тем, как российское правительство, насколько мы понимаем, сделало выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", - говорится в сообщении.

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Теперь у России есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт. Однако агентство сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с предусмотренным доходом.

Напоминаем, Минфин России перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.