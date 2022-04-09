Псевдоглава Мариуполя Иващенко уведомлен о подозрении в госизмене

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила псевдоглаве Мариуполя Константину Иващенко о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь в г. Мариуполе, который в настоящее время частично под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

"Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - заявили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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