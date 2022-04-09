Войска РФ пытаются обойти Изюм, по Харькову нанесено около 50 ударов, - Синегубов

Войска РФ продолжают преступные обстрелы Харькова. За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены дома больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет.

"Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы", – пишет Синегубов.

"В этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности - из Барвенково и Лозовой, поскольку прогнозируем возможное смещение театра боевых действий именно в эти населенные пункты. Из Балаклеи уже выехали 15 тысяч человек, остается около 50 тысяч. Из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается 1,5 тысячи человек", - резюмирует глава региона.

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