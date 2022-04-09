Евродепутаты из 11 стран прибыли в Киев, они посетят освобожденный пригород

В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил депутат Европарламента, глава неформального объединения United for Ukraine Андрюс Кубилюс на совместном с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве в субботу.

"В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран. Нас всех объединяет желание помочь Украине в этой войне, которая на самом деле преступна и которую можно охарактеризовать как войну кремлевского неонацизма. Мы хотим поблагодарить вас, потому что это не война Украины, на самом деле это наша война, и украинцы борются за свободу всего мира", - сказал Кубилюс.

Он заверил, что парламентарии-участники неформального объединения United for Ukraine будут продолжать бороться за поставку Украине всех видов вооружений, внедрение всех санкций, включая энергетическое эмбарго на торговлю со страной-агрессором, предоставление Украине должного уровня гуманитарной помощи, скорейшую интеграцию в ЕС, план Маршала и международный трибунал для Путина и Лукашенко.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук проинформировал, что европарламентарии в рамках визита в Украину посетят сегодня освобожденный от российских захватчиков пригород Киева.

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