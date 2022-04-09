ЕС потрясен атакой России на вокзал Краматорска: военные преступления не должны оставаться безнаказанными

Европейский Союз глубоко потрясен атакой России на железнодорожный вокзал Краматорска, в результате которой погибли более пятидесяти человек, а десятки других были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это была жестокая, беспорядочная бомбардировка ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе многих детей, которые бежали, опасаясь нового нападения россиян на их дома и страну. Мы скорбим по жертвам, и наши мысли с их семьями и украинским народом", - отмечено в заявлении представителя Внешней дипломатической службы, распространенном в субботу в Брюсселе.

В ЕС также заявили, что виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности.

"Военные преступления не должны оставаться безнаказанными. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Европейский Союз ошеломлен тем, что эти серьезные нарушения международного гуманитарного права происходят все чаще. Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Бородянке и других городах и селах, недавно освобожденных украинской армией от российской оккупации, и жестокое нападение на Краматорский железнодорожный вокзал является частью печальной тактики разрушений со стороны Кремля", - констатировали в ЕС.

Кроме того, представитель европейской дипломатии назвал неприемлемыми "откровенные попытки скрыть ответственность России за это и другие преступления посредством дезинформации и манипуляций со СМИ".

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"ЕС высоко оценивает силу, мужество и стойкость украинского народа в противостоянии российской агрессии и твердо солидарен с ним, что также продемонстрировал в пятницу визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя Жозепа Борреля в Украину", - подчеркнул он.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате ракетного удара 50 человек погибли, из них пятеро - дети. Госпитализированы 98 человек. Пентагон подтвердил, что попавшая в людей на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.

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