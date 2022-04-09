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Служба безопасности Японии удалила батальон "Азов" из перечня террористических организаций

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Служба безопасности Японии удалила батальон "Азов" из перечня террористических организаций
В Японии батальон "Азов" ранее был внесен в список террористических организаций. Теперь наших отважных защитников Мариуполя убрали из этого списка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

В службе безопасности Японии отметили, что им досадно из-за того, что батальон попал в список неонацистов. Такое описание "Азова" было в японском справочнике по международному терроризму за 2021 год.

В ведомстве отметили, что этот справочник формируют СМИ на основе отчетов.

"Мы решили удалить приведенное выше описание из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем сайте, чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов", - говорится в сообщении.

Заметим, что именно "Азов" сейчас дает отпор российской армии в блокадном Мариуполе. Из-за несокрушимости бойцов их уже прозвали новыми "киборгами".

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Топ комментарии

  • Anastasiia Ka
    ****** кацапські пропагандони... ну нічого, тепер весь світ буде знати, ким є насправді героїчний Азов
  • MAKAROV ddf66d11
    Азов ****** в Марике морскую пехоту рашки, вдв и прочую элиту. На него кинули самые боеспособные части армии свинособакии. Они уже столько элитного росиянского скота перемолотили, не считая обычную пехоту и тысяч бомжей с дырляндии! Такой боеспособности позавидуют любая армия, на их фоне деды штурмовавшие берлин вообще ничем не выделяются!
  • Maksim Perepelitca
    Кілька днів тому читав інфу - на думку військових експертів НАТО , полк Азов визнаний найбоєздатнішим підрозділом світу . .
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