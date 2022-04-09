Зеленский все еще готов сесть за стол переговоров с Путиным: он один решает, когда закончится эта война
27 126342
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет иного выбора и должен садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным
Об этом Зеленский заявил в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что готов сесть за стол с разжигателем войны Путиным для переговоров. По словам президента Украины, сейчас это тоже актуально.
"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. А у России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Он один решает, когда закончится эта война", – сказал Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования текста мирного соглашения, - Песков