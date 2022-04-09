Зеленский все еще готов сесть за стол переговоров с Путиным: он один решает, когда закончится эта война

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет иного выбора и должен садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным

Об этом Зеленский заявил в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что готов сесть за стол с разжигателем войны Путиным для переговоров. По словам президента Украины, сейчас это тоже актуально.

"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. А у России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Он один решает, когда закончится эта война", – сказал Зеленский.

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