Каймановы Острова заморозили более $7 млрд российских активов

Каймановы Острова заморозили 7,3 миллиарда долларов США российских активов.

Об этом сообщает местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановы острова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Каймановые острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц", - пище издание.

Издание пишет, что, по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

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Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.

Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые "необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях".