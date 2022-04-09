Каймановы Острова заморозили более $7 млрд российских активов
Об этом сообщает местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановы острова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Каймановые острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц", - пище издание.
Издание пишет, что, по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.
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Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.
Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые "необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях".