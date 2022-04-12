Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия по примеру своих нацистских предшественников проводит политику истребления всего народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Размаха зверств, которые сейчас испытывают украинские женщины и дети, не было в регионе с окончания Второй мировой войны. Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа; российским солдатам руководство позволило убивать всех, кто считает себя украинцем", - отметил он.

По словам Кислицы, Россия стремится распространять ложь, чтобы скрыть военные преступления.

Также с целью утаивания убийства тысяч мирных жителей в Мариуполе российские войска разворачивают мобильные крематории для сжигания тел.

"Опять же легко прослеживаются исторические ассоциации (с нацистами. - Ред.)", - заметил Кислица.

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