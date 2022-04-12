В Грузии назвали условия визита спикера Папуашвили в Украину
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, с таким заявлением выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
"Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно, получим хоть одно слово, взятое обратно из этих оскорблений, глава парламента Грузии готов возглавить делегацию", - заявил он.
Мамука Мдинарадзе также отметил, что представители парламентского большинства готовы отправиться в Украину с визитом.
"Несколько людей из парламентского большинства готовы хоть сегодня, завтра, или когда будет необходимо, и согласовано по протоколу, поехать в Украину... Что касается визита главы парламента, то, как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку", - сказал депутат.
Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ. Но недавно дополнительно отношения между странами обострил новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.
На прошлой неделе председатель верховного совета Руслан Стефанчук обратился к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях.
Спикер грузинського парламента Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.