МВД Израиля и посольство Украины достигли договоренностей о статусе беженцев

Министерство внутренних дел Израиля дало положительный ответ посольству Украины о трудоустройстве и базовом социальном страховании для украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в Израиле.

Украинское диппредставительство проинформировало о ряде договоренностей, достигнутых на встрече посла Евгения Корнийчука и министра внутренних дел Израиля Аелет Шакед о статусе граждан Украины в этом государстве на время военных действий.

"Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля", - отмечают в посольстве.

Кроме того, эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование.

Также было получено принципиальное согласие МВД Израиля на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в стране по рабочим визам.

В то же время отмечается, что посольство в дальнейшем не согласно с принципом применения квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, готовых предоставить украинцам убежище на фоне российской агрессии.

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