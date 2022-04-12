Из-за оккупантов территория Украины сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире, - Зеленский

Российские оккупанты, убегая с севера Украины, оставляли мины всюду.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В северных районах нашей страны, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы по безопасности. Прежде всего это разминирование. Российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч опасных предметов. Это и снаряды, которые не взорвались, мины, растяжки. Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов", - отметил он.

По словам Зеленского, оккупанты побросали мины повсюду.

"В домах, которые захватывали. Просто на улицах, в полях. Они миновали имущество людей, минировали машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Из-за действий российской армии наша территория сегодня является одной из наиболее загрязненных минами в мире, и я считаю, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск, которые сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше наших людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались", - подчеркнул глава государства.

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