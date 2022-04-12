Систему сверхточного распознавания людей и автомобилей презентовали на Львовщине, - ОВА

Во Львовской области состоялась презентация проекта "Vision" - системы сверхточного распознавания людей и автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"По области на сегодня установлено 1400 камер видеонаблюдения, которые помогают расследовать уголовные правонарушения и находить преступников. Проект "Vision", в рамках которого мы расширили функционал системы видеонаблюдения области, обеспечивает цифровой анализ и обработку данных, поступающих через камеры области. Данные о транспортных средствах можно будет найти не просто быстро, а сверхбыстро! Также доступен поиск транспортных средств с использованием технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности. И главное: специалисты, которые будут работать с интегрированной системой видеонаблюдения Львовской области, смогут получать данные из других областей. Если нам придется иметь дело с ДРГ, то их передвижение будет как на ладони", – пояснил глава ОВА Максим Козицкий.

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Александр Шляховский подчеркнул, что внедрение системы Vision поможет ускорить процесс профилактики, раскрытия и недопущения новых преступлений.

Также читайте: C Донетчины вывезли во Львовскую область около 50 раненых, - ОВА