Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщения на сайте Европола.

Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.

"Операция "Оскар" также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", - уточняют в Европоле.

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