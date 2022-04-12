Зеленский наградил орденами и медалями 202 украинских защитников, из которых 23 – посмертно
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Главы государства 229/2022 от 11 апреля, размещенном на официальном сайте.
В тексте указа отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю (далее текст приводим на языке оригинала):
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БОНДАРЕНКА Олександра Валерійовича — підполковника
МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОДНАРА Романа Адамовича — майора
ВОЛОШИНА Дмитра Сергійовича — підполковника
ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича — генерал-майора
БАРЧУКА Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта
БЛІНОВА Сергія Миколайовича — лейтенанта
БОБИРЯ Ярослава Олексійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
БОГАША Романа Михайловича — капітана
БОРМАТОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
ВАСЬКОВЦЯ Миколу Петровича — капітана
ГЛЄБОВУ Анастасію Олексіївну — старшого лейтенанта
ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта
ДАВИДОВА Євгена Валерійовича — підполковника
ЄГОРЕНКА Олександра Олександровича — майора
ЄСИПЕНКА Олександра Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта
ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Георгійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ЗАТАЙДУХА Володимира Сергійовича — капітана
ІЛЬКІВА Петра Михайловича — старшого лейтенанта
ІСАЄНКА Віталія Борисовича (посмертно) — майора
КАРПЕНКА Володимира Володимировича — бригадного генерала
КОСТЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — майора
ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта
МАКОВСЬКОГО Ігоря Євгенійовича — старшого лейтенанта
МАРТИНЧУКА Андрія Анатолійовича — підполковника
МАТЮШЕНКА Богдана Миколайовича — капітана
НАДОЗІРНОГО Ярослава Віталійовича — майора
ПОВСТЮКА Святослава Леонідовича — старшого лейтенанта
ПОПЛАВКА Андрія Леонідовича — підполковника
ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ПРОКОПЧУКА Андрія Миколайовича — майора
ПУСТОТАЯ Віктора Вікторовича — молодшого лейтенанта
РЮМШИНА Дмитра Євгеновича — капітана
САМБОРСЬКОГО Тараса Романовича — старшого лейтенанта
СТАРОДУБА Максима Вікторовича — майора
СТЕЛЬМАХА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТАНЦЮРУ Ігоря Івановича — генерал-майора
ФОМІЧОВА Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта
ЦЕСАКА Павла Миколайовича — капітана
ЦИБУЛЬКА Олега Олеговича — старшого лейтенанта
ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта
ЮРОВСЬКОГО Євгена Олександровича — старшого лейтенанта
ЮРЧЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
СІТАКА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта
ЛУЧКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
ХАРЧУКА Бориса Миколайовича — майстер-сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АНДРІЮКА Олега Володимировича — солдата
БАРТОЩУКА Віктора Миколайовича — старшину
БАХЧИВАНЖИ Романа Анатолійовича — старшого матроса
БИСТРИЦЬКОГО Данила Олександровича — старшого солдата
ВАРИВОДУ Дмитра Володимировича — майстер-сержанта
ВЕРНЕРА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта
ВІНІЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — солдата
ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата
ГАЙЧУКА Олександра Миколайовича — солдата
ГАЛЯНА Євгенія Анатолійовича — старшого лейтенанта
ГОРДЕЙЧУКА Дмитра Георгійовича — солдата
ГОРЩИНСЬКОГО Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ДЕМЧУКА Павла Вячеславовича — солдата
ДЕРЕВ’ЯНКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
ДРАЧУКА Сергія Олександровича — солдата
ДЯЧУКА Костянтина Олександровича — старшого солдата
ЄВСТАФЄЄВА Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта
ЗАВАЛІШИНА В’ячеслава Євгенійовича (посмертно) — солдата
ЗАДВОРНОГО Івана Васильовича — молодшого сержанта
ЗАЙЦЯ Василя Михайловича — старшого сержанта
ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата
ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину
ІВАНОВА Семена Васильовича — солдата
ІЛЬЧАКА Віктора Леонідовича — солдата
КЛИМА Тараса Богдановича — солдата
КОВАЛЯ Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЯ Олега Васильовича — солдата
КОЛОСОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата
КОСТЮКА Максима Петровича — лейтенанта
КРИГЕРА Андрія Даниловича — старшого матроса
КРИШТАЛЯ Руслана Степановича — головного сержанта
КРУГЛИКА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЗЬМІНСЬКОГО Андрія Юрійовича — солдата
КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — штаб-сержанта
ЛАТИНІНА Едуарда Костянтиновича — сержанта
ЛІТВІНОВА Сергія Юрійовича — солдата
ЛІЩИНСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МАЙЄРА Руслана Руслановича — солдата
МАКАРЦЯ Миколу Сергійовича — старшого солдата
МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта
МЕДЯНИКА Андрія Івановича — сержанта
МЕЛЬНИЧУК Тетяну Віталіївну — старшого солдата
МИРОНЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта
МОГИЛУ Максима Васильовича — молодшого сержанта
МОКАНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата
МОТИЛЬОВА Данила Вікторовича — солдата
МУДРИЦЬКОГО Віктора Петровича — солдата
ОРЛОВСЬКОГО Ростислава Руслановича (посмертно) — старшого матроса
ПАНЧЕНКА Дениса Володимировича — солдата
ПЕТРОВСЬКОГО Андрія Леонідовича — солдата
ПЕШКА Валерія Миколайовича — майстер-сержанта
ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата
ПІЦУРУ Юрія Васильовича — старшого солдата
ПОЗНЯКОВА Євгенія Юрійовича — старшого солдата
ПОЛЯКОВА В’ячеслава Миколайовича — сержанта
ПОПРАВКУ Володимира Володимировича — старшого сержанта
ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта
ПШЕЧЕНКА Євгенія Юрійовича — солдата
РАЖИКА Дениса Петровича — сержанта
РИБАЧУКА Сергія Володимировича — головного сержанта
РУДОГО Михайла Петровича — лейтенанта
САВИЦЬКОГО Сергія Федоровича (посмертно) — старшину
САДА Максима Юрійовича — молодшого сержанта
СЕРЕДОВИЧА Олеся Валентиновича — штаб-сержанта
СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
СКРИПКУ Олександра Олександровича — старшого солдата
СЛАЩЕВА Володимира Івановича (посмертно) — лейтенанта
СОЛОДОВНІКОВА Олексія Артуровича — солдата
СТРЕТОВИЧА Віктора Володимировича — солдата
СТЬОПІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ТІХОНОВА Павла Олексійовича — солдата
ТУРЯКА Юліана Юрійовича — старшого солдата
УТВУ Назара Геннадійовича — головного сержанта
ХАБУЛЮ Миколу Петровича — молодшого сержанта
ХРИСТИЯНЧУКА Віктора Леонтійовича — солдата
ЧЕМЕРИСА Андрія Івановича — солдата
ЧЕРНЕГУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ЧИЖА Миколу Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта
ЧИСТОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата
ЧОРНОБАЯ Василя Сергійовича — старшого солдата
ШАЛОБОДОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата
ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата
ШЕХОВЦЕВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШМАЛЬКА Максима Сергійовича — солдата
ШОФРАНЮКА Володимира Ілліча — молодшого сержанта
ЯНКОВСЬКОГО Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГОЛОДНЮКА Олександра Миколайовича — генерал-майора
ГОНЧАРА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
КИДОНЯ Володимира Івановича — генерал-майора
КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана особистий номер
КОЗАЧЕНКА Сергія Сергійовича — капітана 1 рангу
ЛЮЛЬКУ Юрія Володимировича — полковника
МЕЛЬНИКА Юрія Олексійовича — полковника
НЕСТЕРЕНКА Олександра Володимировича — генерал-майора
ЩИПАНСЬКОГО Павла Володимировича — генерал-майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта
ГОЛУБ Ірину Мирославівну — старшого солдата
ГУЛЛУ Миколу Анатолійовича — сержанта
ГУРІНЕНКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
ДОЦЕНКА Олександра Дмитровича — головного сержанта
КРИВОЛАПЧУКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта
ЛАВРИКА Віталія Олександровича — сержанта
МАНТИКУ Вадима Романовича — солдата
МАСЛЯНКА Михайла Сергійовича — матроса
МАШКІВСЬКОГО Павла Анатолійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Олега Леонідовича — солдата
МИХАЙЛЮКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
МІХНА Віталія Васильовича — полковника
ПОЖАРНОГО Романа Володимировича — полковника
ПОНОМАРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата
ПОНОМАРЬОВА Бориса Вікторовича — старшого сержанта
СВИРИДЮКА Романа Володимировича — капітана
СЕМЕНЯКА Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта
СІКОРСЬКОГО Дмитра Олеговича — матроса
ТОМІЛОВИЧА Івана Івановича — лейтенанта
ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — прапорщика
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АЛЬОШИНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта
АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата
БАХШІЄВА Тимура Узеіровича — молодшого сержанта
БІЛОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
ВАШКЕБУ Василя Володимировича — старшого солдата
ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата
ДЕМЧИХІНА Володимира Віталійовича — старшого солдата
ЗАХАРЧЕНКА Вадима Андрійовича — солдата
КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
КОШОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата
МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата
МАТВІЄНКО Ольгу Сергіївну — солдата
МИХАЙЛЕНКА Андрія Олеговича — солдата
ОРІННІКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата
ПШЕНИЧНОГО Івана Сергійовича — солдата
РУДНИКА Тимура Костянтиновича — старшого солдата
СЄВЕРІНОВА В’ячеслава Юрійовича — старшого солдата
СОТНІКОВА Михайла Дмитровича — солдата
ТЕТЕРУКА Дениса Ігоровича — солдата
ТРЮХАНОВА Володимира Олександровича — солдата
ШУЛЬГУ Валентина Валентиновича — солдата
ЯРОША Олександра Анатолійовича — солдата
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЛЕБЕДЯ Юрія Анатолійовича — генерал-лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
МУСІЄНКА Володимира Григоровича — полковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
МИРОНЕНКА Олега Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БАБІЯ Олега Анатолійовича — капітана
БІРЮКОВА Костянтина Вікторовича — майора
ВОЙТКІВА Андрія Івановича — майора
КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана
МОСКАЛЕНКА Вадима Юрійовича — майора
ТАРАСЕНКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта
ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — майора
ЯКИМЧУКА Антона Павловича — майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БОРОДАВКА Вадима Олександровича — молодшого сержанта
БУЦКА Максима Івановича — молодшого сержанта
ГРУЗУНА Олександра Михайловича — солдата
ГУНЧЕНКА Івана Юрійовича — солдата.