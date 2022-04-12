Ирак передал России контрабандное оружие для войны в Украине, - Guardian

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.

По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.

Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, также вернувшим С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и поставляли разные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна была наполнена оружием.

Большая ее часть легально перешла в руки шиитских групп, поддерживаемых Ираном, выступающих против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".

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РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, контролирующей переправу.

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что сейчас оно нам не нужно. - Ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из собеседников в "Хашд аш-Шааби".

После этого три грузовых судна, способных перевозить такие грузы – два под российским флагом и одно под иранским – пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели и прибыли в Астрахань.