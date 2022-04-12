Общие потери РФ с начала войны – около 19,6 тыс. человек, 157 самолетов, 140 вертолетов, 732 танка и 1 946 бронированных машин
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 апреля потери личного состава противника составляют около 19,6 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 19600 человек,
танки ‒ 732 ед,
боевые бронированные машины ‒ 1946 ед,
артиллерийские системы – 349 ед,
РСЗО - 111 ед,
средства ПВО - 63 ед,
самолеты – 157 ед,
вертолеты – 140 ед,
автомобильной техники - 1406 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн з ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 124.
Специяальная техника - 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.