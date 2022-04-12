Сегодня в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров, - Верещук. ПЕРЕЧЕНЬ

Во вторник, 12 апреля, согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей из опасных районов.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, согласована эвакуация по следующим маршрутам: из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте; из Бердянска в Запорожье – на собственном транспорте, а также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья; из города Токмак в Запорожье - на собственном транспорте, и на блокпосте в Васильевке тоже ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5

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Кроме того, запланированная эвакуация из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

Будут эвакуировать людей и из города Северодонецк в город Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28); из города Лисичанск в город Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324); из города Попасная в город Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42); из города Рубежное в город Бахмут; из поселка Горное в город Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13).

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.