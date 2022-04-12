Ситуация в регионах: Ракетный удар по Хмельнитчине, по Харькову войска РФ разбрасывают мины замедленного действия, Херсонщина на грани гумкатастрофы, - отчеты ОВА

Херсонская область остается на грани гуманитарной катастрофы, без электроэнергии 106 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводной информации областных военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Есть пострадавшие, информация уточняется.

В Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту. Начался пожар, он уже ликвидирован. Жертв нет.

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В Харькове враг продолжает обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня стали разбрасывать по городу мины замедленного действия. Вечером 11 апреля они обстреляли 16-этажное здание. За ночь и день в результате обстрелов в Харьковской области более 30 человек пострадали, восемь погибли. Точное количество еще не устанавливается. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

Продолжаются вражеские обстрелы из артиллерии по всей территории Луганской области. Вчера больше всего пострадали жилмассивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска. В Лисичанскеодин мужчина погиб, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

На Донетчине в Очеретинской громаде около 4 часов утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески. Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки, единичные прилеты в старую часть города. В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало.

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В то же время, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.