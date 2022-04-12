Nokia уходит с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о выходе из российского рынка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении компании.

"С первых дней вторжения в Украину Nokia было понятно, что продолжение нашего присутствия в России невозможно. В последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и перенесли нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка . Во время этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", - говорится в заявлении.

В Nokia напомнили, что западные страны по гуманитарным соображениям предостерегли от обрушения телекоммуникационных сетей в России и подчеркнули, что важно обеспечить россиянам сохранение доступа к интернету и информации извне.

В связи с этим даже с уходом из России компания оставит себе задачу поддерживать эти сети и подавать заявки на лицензии, необходимые для обеспечения этой поддержки, настолько, насколько это не противоречит действующим санкциям.

Также читайте: Nokia сыграла ключевую роль в развитии системы российского кибершпионажа, - расследование The New York Times

В компании также отметили, что на долю России пришлось менее 2% чистых продаж в 2021 году.

"С учетом высокого спроса, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь наших прогнозов на 2022 год", - говорится в заявлении.