Информация о химоружии в Мариуполе проверяется: это могли быть фосфорные боеприпасы, - Минобороны
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Военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже", - рассказала она.
При этом Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией существует и достаточно высок.