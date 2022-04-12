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Информация о химоружии в Мариуполе проверяется: это могли быть фосфорные боеприпасы, - Минобороны

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Военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.


"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже", - рассказала она.

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При этом Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией существует и достаточно высок.

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Топ комментарии

  • Serhii Matvieiev
    Ви навіть не уявляєте наскільки це тупо, наскільки це підло. Навіть якщо вони в міністерстві оборони типу думають що це була не хімічна зброя а фосфорні бомби, тим більше що у них немає достовірної інформації. ЯКОГО Х.Я ПРО ЦЕ ТАК МЯМЛИТИ на увесь світ? По перше це був зарин. По друге Україна повинна використовувати будь яку можливість витягувати назовні, кричати турмосити усіх про усі без винятку злочини росії. А НЕ ВИПРАВДОВУВАТИ росію. ЯК так можна після усього нелюдського жаху?
  • Paul Foxen
    Надішлють спеціальний підрозділ секретарок шольца мікрона нехаймера орбана з пляшками
  • Oleksandr Ievtushenko
    Ну звісно, українські військові у Мариуполі не здатні відрізнити фосфорні бомби від хімічної зброї.

    Але беручи до уваги хто така ця зелена **** маляр і усі її інші заяви - аніскільки не дивує
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