В Луганской области частично исчезла мобильная связь, - Гайдай

В Луганской области частично исчезла мобильная связь.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Без паники! Работаем над решением проблемы! На такой случай в Украине запустили национальный роуминг - Госспецсвязи", - отметил Гайдай.

Дальше он подробно останавливается на том, как подключиться к нему.

Все пункты обязательны:

- Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

- Проверить возможность исходящего вызова, SMS

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов в Луганской области погиб один человек, трое - ранены, разрушены 17 объектов, - Гайдай

"Раз в день пытайтесь вернуться (подключиться) к сети оператора", - резюмирует глава региона.