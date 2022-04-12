Российские оккупанты в Запорожской области принудительно отправляют мужчин в военкоматы и "народную милицию", - ОВА

Российские оккупанты в Запорожской области выискивают мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы, а из украинских полицейских из-за запугивания и давления на их семьи оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции".

В Запорожской области идут ожесточенные бои, но украинские воины удерживают позиций, а на некоторых направлениях оттесняют врага, так что ситуация остается контролируемой, рассказали в ОВА по ситуации в регионе по состоянию на 8 утра 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты размещают живую силу и технику в жилой застройке и центральных районах захваченных городов и сел Запорожской и Херсонской областей. Замечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей оккупированного Запорожского края. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней и телеграм-пабликов с искаженной информацией о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности российских пенсий.

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На временно занятых россиянами территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Кроме того, оккупанты проводят рейды на коммунальных учреждениях для выявления мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы. Из числа украинских полицейских, из-за устрашения и давления на их близких и семьи, оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции".

В Мелитопольском районе, по словам местных жителей, оккупанты проводят обыски в жилищах людей - ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Сложная ситуация в Энергодаре. Оккупационные власти города, созданные из предателей и российских оккупантов, используют те же методы давления и репрессий по отношению к мирному населению, которые уже использовали на территории Донбасса в 2014-2015 годах. Следовательно, оккупанты пытаются полностью изолировать Энергодар, ввести в нем свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью его контролировать или запретить. Кроме того, в своих лживых пабликах распространяют ложную информацию о том, что ВСУ разбиты российскими войсками. В это же время оккупанты пытаются "окопаться" и закрепиться в окрестностях Энергодара.

В Гуляйполе временно нет связи из-за неисправности генератора, который обеспечивал работу мобильной сети. По словам городского головы Сергея Ярмака, сейчас ведутся ремонтные работы", - рассказали в ОВА.