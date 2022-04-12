ООН зафиксировала 1842 смерти гражданских украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1842 случая гибели и 2493 случая ранений гражданского населения Украины, всего 4335 жертв российского полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, которое фиксирует жертвы с начала развязанной РФ войны, опубликованном 11 апреля.

В частности, среди убитых - 474 мужчины, 301 женщина, 28 девочек и 50 мальчиков, а также 70 детей и 919 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 287 мужчин, 216 женщин, 49 девочек и 50 мальчиков, а также 134 ребенка и 1757 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на утро 12 апреля в результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украине пострадали более 530 детей, в том числе 186 детей погибли и более 344 детей получили ранения.

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