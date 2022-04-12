Даже после зверств войск РФ в Буче некоторые страны ЕС не могут определиться с ограничением на покупку российских энергоносителей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подверг критике европейских лидеров, которые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России. Он подчеркнул, что даже зверства в Буче не вынудили ЕС пойти на этот шаг.

Об этом Зеленский отметил во время обращения в парламент Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, если они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военной машины РФ", - отметил Зеленский.

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