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США по Гаагскому трибуналу: Путин непосредственно причастен к масштабным военным преступлениям и зверствам в Украине

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Президент России Владимир Путин напрямую причастен к военным преступлениям, совершенным российской армией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило посольство США в Украине в Твиттере.

"Официальные лица Украины отмечают, что 42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге по поводу российских военных преступлений. Без сомнения, вопрос совершения широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине напрямую касается российского президента", - отметили американские дипломаты.

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Топ комментарии

  • Болунгарвік Віталій
    путін це створіння породжене його ж народом- бридким та підлим-
  • omelyan k
    Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ
  • Kucher
    трибунал повинен розглядати справу не тільки проти одного ху№ла, а й проти всіх тих виродків, що скоювали злочини, і тих, хто їх підтримували.
    Власне, проти всього мордору.
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