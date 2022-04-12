Россияне в Буче систематически насиловали 25 женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны, - Денисова
В комментарии BBC Денисова сообщила о 25 женщинах от 14 до 24 лет, которых россияне систематически насиловали в подвале. Девять из них сейчас беременны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны. Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их настолько, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – сказала Денисова.
Омбудсмен рассказала о звонке 25-летней женщины, которая сообщила, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо на ее глазах.
"Она сказала, что они кричали: "Это произойдет с каждой нацистской шлюхой, когда насиловали ее сестру" – сказала Денисова.
Омбудсмен отметила, что пока невозможно установить количество таких случаев, потому что не все жертвы готовы рассказать, что с ними произошло.