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Разоблачен нелегальный канал миграции мужчин на Буковине, - Офис Генпрокурора

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чоловіки
В Черновицкой области правоохранители разоблачили нелегальный канал миграции мужчин призывного возраста за границу. За такую "услугу" злоумышленники потребовали 4500 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении двум буковинцам в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельчанцем наладили схему незаконной миграции за границу мужчин, граждан Украины, которым запрещено покидать пределы государства.

Так, правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов военнообязанного в Румынию.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Коли там вже посадять другана найвеличнішого - татарова, за організацію незаконної міграції суркісів, портнова, медведчука, тупіцкого?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Відвідав 25.02.2022, отримав автомата, 3 тижні провів в теробороні свого села, колишній Києво-Святошинський, наразі Бучанський район.
    Прошу не піздіти...
    Так ось, Гепрокуратура, хто розмінував вихід з Криму, не підірвав міст на Геничеськ? Міст через Дніпро між Олешками і Херсоном, міст через р.Тетерів біля Іванківа, міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А ХТО Ж РОЗМІНУВАВ ВИХІД З КРИМУ?
    А, ОХВІС ГЕНПРОКУРОРА!
    ПІДСЦИКАЄТЕ ЗНАЙТИ ЗРАДНИКА?
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