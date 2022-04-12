В Киеве сменили график работы метро
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Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Отмечается, что организовано движение поездов:
- красная линия от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная"
- синяя линия – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
- зеленая линия от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"
Работают следующие пересадочные узлы:
- "Золотые ворота" - "Театральная"
- "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"
Поезда не останавливаются на станциях "Майдан Независимости" и "Кловская".
В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет около 1 часа. График работы может оперативно изменяться по необходимости.
"Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытия", – резюмировали в ведомстве.