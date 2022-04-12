В Киеве сменили график работы метро

Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Отмечается, что организовано движение поездов:

красная линия от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная"

синяя линия – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"

зеленая линия от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"

Читайте: Пять станций киевского метро хотят переименовать из-за связи названий с РФ

Работают следующие пересадочные узлы:

"Золотые ворота" - "Театральная"

"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Поезда не останавливаются на станциях "Майдан Независимости" и "Кловская".

В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет около 1 часа. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

"Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытия", – резюмировали в ведомстве.