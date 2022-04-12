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В Польше с подозрением в шпионаже задержали россиянина

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Польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживавшего на территории страны россиянина. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что мужчина занимался шпионской деятельностью в пользу разведки Российской Федерации. Он должен, среди прочего, собирать информацию о воинских частях, их технике и укомплектованности", - сказано в сообщении.

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Прокуратура объявила россиянину о подозрении в шпионаже. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому временный арест на три месяца. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, после вторжения России в Украину страны начали массово высылать российских дипломатов-шпионов.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Братья поляки сделайте на пилораме из одного касапа двух.
  • Roman I 19915c5b
    Skurwasyn jebany! No to zamknąć gościa na 10 lat i tyle 😡
  • Виктор Дийнега
    Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах.
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