В Польше с подозрением в шпионаже задержали россиянина
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Польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживавшего на территории страны россиянина. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
"Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что мужчина занимался шпионской деятельностью в пользу разведки Российской Федерации. Он должен, среди прочего, собирать информацию о воинских частях, их технике и укомплектованности", - сказано в сообщении.
Прокуратура объявила россиянину о подозрении в шпионаже. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому временный арест на три месяца. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, после вторжения России в Украину страны начали массово высылать российских дипломатов-шпионов.