США помогут задокументировать военные преступления России в Киевской области
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США готовы помочь международной команде экспертов задокументировать военные преступления России в селе Бузовая в Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.
"Новое массовое захоронение с десятками погибших в с. Бузовая вблизи Киева: Россия пытается обвинить других, но есть факты. В сотрудничестве с Украиной мы поддерживаем многонациональную команду экспертов по вопросам военных преступлений для документирования этих зверств. Мы привлечем виновных к ответственности", - заявили в диппредставительстве.