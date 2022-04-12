StopFake: "РИА Новости" опубликовали "интервью" с убитым российскими оккупантами в Буче экс-нардепом Ржавским. СКРИНШОТ

Российские СМИ продолжают цинично врать и сочинять псевдо интервью.

"РИА Новости" вышло с новостью, в которой пророссийский экс-нардеп Верховной Рады Александр Ржовский якобы прокомментировал планы Украины по вступлению в Евросоюз, сообщает Stopfake, передает Цензор.НЕТ.

"Но, как известно, Ржавский был убит в Буче российскими же оккупантами еще в конце марта", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространила фейк об уничтожении словацкой системы ПВО в Украине. Премьер Словакии опроверг

"Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС", - говорится в материале российских пропагандистов.

"Видимо, российские пропагандисты ради такого эксклюзива достали Ржавского даже на том свете", - констатирует Stopfake.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал статью "Как погиб от рук российских оккупантов поклонник РФ Александр Ржовский".