Российский солдат Бычков из Пскова изнасиловал украинского младенца. Пригласит ли его Шойгу домой "защищать" своих внуков? - Зеленский

Зафиксированы сотни случаев изнасилований украинцев войсками РФ.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это правда, но это было. Установлено даже это лицо, этот российский военный Бычков из Пскова. Десантник или спецназ, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!", - с ужасом рассказывает Зеленский.

Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники. Из Пскова. Изнасилование младенца. ..", - добавляет он.

Зеленский предполагает, что российские пропагандисты, вероятно, уже начали оправдывать такие зверства.

"Пожалуй, скажут, как всегда, что этого не было, а если было, то это была "защита русскоговорящих". И это преступление, как и каждое такое преступление, останется ответственностью в том числе и пропагандистов. В частности, тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова. И в частности тех в Европе, кто до сих пор не выключает российскую пропаганду из телесетей", - заметил глава государства.

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Дальше он поднимает вопрос, как сейчас министр обороны Российской Федерации и другие авторы этой "спецоперации" оценивают вот такие ее результаты?

"После даже вот таких преступлений. После даже вот такого "подвига" русского солдата Бычкова? Может, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков к себе домой? Не захочет ли уважаемый господин министр? Уверен, побоится", – резюмирует Зеленский.