ГУР обнародовало список военнослужащих из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Украине
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих отряда особого назначения росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода, совершивших военные преступления против народа Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР сообщает в телеграм-канале.
"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" - подчеркнули военные разведчики.
Список военных преступников – по ссылке.