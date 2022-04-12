Путин переселяет украинцев за Урал и за полярный круг, - The Independent

Российский президент Владимир Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались в тысячи километрах от своих домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По данным официальных документов, на которые ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей в 5500 милях (более 8850 км) от их домов.

"В указе отмечалось, что "с учетом сложившейся в Украине ситуации" Российская Федерация "соглашает распределение" граждан к "субъектам Российской Федерации" и просила власть "обеспечить прием" 95 739 человек", - цитирует издание.

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Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 – на Дальний Восток и 7 023 – на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Со ссылкой на отдельные документы The Independent пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город".

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Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их ждет "преследование".

Напомним, Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" свыше 40 тысяч жителей Мариуполя.