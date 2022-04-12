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"Укрпошта" ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди…!"

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марка
С сегодняшнего дня, 12 апреля, Укрпошта ввела в обращение новые марки "Русский военный корабль, иди... !"

Об этом сообщается на странице компании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

На церемонию погашения пригласили автора фразы – Романа Грибова.

Борис Грох воплотил позицию морского пехотинца в своей иллюстрации, победившей в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки. Поэтому с сегодняшнего дня филателистическое произведение можно приобрести в главпочтамтах или онлайн.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Це не дурість. Це засіб пропаганди яка нам конче потрібна. Все що допомагає Україні в боротьбі за державу має право на існування.
  • Джохар Перильдович Мафусаилов
    Этот текст ещё более уместен на рублёвых купюрах для расчёта за энергоносители.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    и "Гарпун" в догонку.....
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