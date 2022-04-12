"Укрпошта" ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди…!"
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С сегодняшнего дня, 12 апреля, Укрпошта ввела в обращение новые марки "Русский военный корабль, иди... !"
Об этом сообщается на странице компании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
На церемонию погашения пригласили автора фразы – Романа Грибова.
Борис Грох воплотил позицию морского пехотинца в своей иллюстрации, победившей в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки. Поэтому с сегодняшнего дня филателистическое произведение можно приобрести в главпочтамтах или онлайн.