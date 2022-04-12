Второй этап войны в Украине неизбежен. Он будет более сложным и кровопролитным, - заместитель генсека НАТО Джоанэ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап войны в Украине неизбежен. Он будет более сложным и кровопролитным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Нас ждет скорое вступление на второй этап этой войны, уж очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличающийся по характеру первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Следовательно, по нашим оценкам, мы вступаем на второй, еще более сложный этап, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ.

По его словам, поэтому союзники решили поставлять Украине адаптированные к новой ситуации типы вооружения и осудил массовые убийства мирных жителей оккупантами, назвав это военными преступлениями РФ.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Альянс, что армия Путина продолжит умышленное убийство мирных жителей, он ответил:

"Мы надеемся, что этого не будет в дальнейшем, потому что то, что они делают, уже чрезвычайно варварское и дикое, но повторяю, мы ожидаем ближайшего возобновления боевых действий на значительно более широком фронте. Она будет военной составляющей гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, мы будем иметь жертвы среди гражданского населения", - добавил Джоанэ.

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