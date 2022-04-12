СБУ уличила жителя Киевщины на сотрудничестве с российскими оккупантами

Служба безопасности Украины разоблачила в Бучанском районе Киевской области коллаборациониста, сотрудничавшего с врагом.

Установлено, что злоумышленник, проживая в одном из сел, которое в феврале-марте было оккупировано российскими войсками, принял предложение представителей вооруженных сил РФ о сотрудничестве и был провозглашен ими старостой села, сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник самовольно захватил жилой дом и земельный участок законного старосты, способствовал оккупационным войскам и публично призвал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора.

Кроме того, 32-летний предатель неоднократно предоставлял военнослужащим РФ информацию о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и Териториальной обороны.

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В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (совершение публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение проводилось ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области совместно со следователями Подольского УП ГУНП в Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева.