Евросоюз напомнил России о недопустимости использования химического оружия: "Это совершенно неприемлемо. Виновные будут нести ответственность"
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видели сообщения в прессе о вероятном использовании химических веществ российскими вооруженными силами в Мариуполе и о том, что украинские военнослужащие имели симптомы химического отравления. Мы внимательно следим за этой ситуацией", - подчеркнула спикер.
Она напомнила, что использование химического оружия, включая использование токсичных веществ в качестве оружия, является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия. Это также является военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права, усугубляющим страдания гражданского населения.
"Это абсолютно неприемлемо и создает угрозу безопасности для всех нас. Виновные в применении химических веществ, как оружия, будут нести за это ответственность", - заявила Массрали.
Она отметила, что это уже не первый случай, когда мир получает тревожные сигналы по поводу незаконного использования химического оружия российскими силами безопасности.