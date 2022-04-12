Ле Пен заявила, что не поддерживает отмену санкций против РФ
Об этом она сказала во время общения со слушателями одной из радиостанций. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Один из слушателей заявил, что Ле Пен является "троянским конем" Путина, на что она объяснила свою позицию по Украине и ее отношениям с Кремлем: "Я не троянский конь, никому не принадлежу. Я не за отмену санкций".
Она добавила, что выступает только против санкций по энергетике, "потому что не хочу, чтобы французы страдали от последствий". "Я идеально позиционировала себя в отношении всех прочих санкций", - добавила она.
Напомним, по итогу первого тура президентских выборов в воскресенье во второй тур вышли действующий президент Эмманюель Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.
Второй тур состоится 24 апреля.