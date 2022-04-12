Российским военным угрожают увольнением и недоплатами, чтобы те участвовали в войне против Украины, - ГУР МО

Запрет на увольнение вместо выплат – россияне ищут способы удержать потерявших мотивацию военнослужащих.

Об этом сообщают украинские разведчики, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за "обучение" еще до начала войны. При этом статус "ветерана" теоретически могут получить только те, кто получил ранения, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Военные оккупанты бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Как следствие, у военнослужащих нет ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий.

"Дополнительным стимулом к ​​отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных громад. Чтобы не допустить массовых увольнений, по нежеланию участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положение о согласии на выполнение заданий в районах военных действий, независимо от места их проведения", - говорится в сообщении.

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