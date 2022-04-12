В деоккупированные районы Киевщины можно будет вернуться не раньше конца мая, – председатель ОВА Павлюк

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что возвращаться в деоккупированные районы жителям рано, наиболее реальная дата для возвращения - конец мая.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не рекомендуем людям на данный момент возвращаться в деоккупированные районы, потому что в первую очередь это минная опасность, оставленная оккупантами, - где не разорвались боеприпасы, минные поля. Работаем над этим постоянно. Очень много нам помогают другие области", - отметил Павлюк.

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По его словам, разминирование территории в первую очередь производится в населенных пунктах, на дорогах, зданиях, где проживают люди.

"Конец мая - это более-менее реальная дата, что люди смогут безопасно возвращаться в районы. Будут маркированные районы, которые заминированы, потому что это очень кропотливая и большая работа, чтобы разминировать всю область. Но к жизни, я думаю, область сможет вернуться примерно в конце мая", - сказал глава ОВА.

Он отметил, что в области продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения. "До 31 мая вся область будет с электричеством, все будет восстановлено. Также оцениваем газоснабжение. К сожалению, пока 85 населенных пунктов у нас без газа, но работы в этом направлении идут. Только за вчерашний день 9 населенных пунктов подключены к газоснабжению", - сказал Павлюк.

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Кроме того, он проинформировал, что в области уничтожены 14 мостов. До конца недели планируют запустить дорогу Киев – Чоп.

Глава штаба Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Корнийчук заявляет, что операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано.

"Сегодня можно констатировать, что операция по обороне Киева продолжалась с 24 февраля по 2 апреля. Цель операции достигнута. Противник был остановлен, ему нанесены значительные потери, дезорганизовано его управление системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован", - отметил Корнийчук.

По его словам, операцию можно считать завершенной, но угроза Киеву не исчезла. Противник не отказался от своих агрессивных намерений, потому силы обороны должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу.

Важно провести глубокий анализ проведения данной операции, причем на этапе как подготовки, так и ее проведения. Необходимо понять, что нам удалось достичь, а чего не удалось, какие причины, что необходимо сделать, чтобы эти недостатки не допустить и в целом улучшить оборону столице", - ометил Корнийчук.

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Он подчеркнул, что оборона столицы готовилась многоэшелонованной, которая могла бы выдержать как штурм большой группировки войск по разным направлениям, так и долговременное окружение.

"Имея значительное преимущество в силах и средствах, особенно в первые дни обороны Киева, противник не смог завладеть наступательной инициативой. Это произошло благодаря правильному построению обороны, эффективному использованию природных барьерных рубежей и, безусловно, героизму наших защитников", - подчеркнул начальник штаба КГВА.

Генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто обеспечивает жизнедеятельность города, защитников Киева и неравнодушных жителей города, которые приходили и помогали любой работой, важной для военных.