В Польше новые правила для украинских беженцев

Польша утвердила в законодательстве новые правила пребывания украинцев, спасающихся от войны. Въехавшие без загранпаспорта должны получить временную ID-карту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Новые правила для беженцев из Украины внесены в законодательство. Отмечается, что легально находиться до 18 месяцев на территории Польши могут все, кто въехал из Украины с 24 февраля 2022 года. Но приехавшие без загранпаспорта должны получить временную ID-карту, а для этого стать на учет в местной администрации.

Также украинцы, которые находились в Польше до 24 февраля по визе, и у кого срок легального пребывания истекает, могут остаться в стране до конца 2022 года, но не будут иметь право повторно въехать. На тех украинцев, у которых был действующий безвиз, это не распространяется, они должны делать карточку.

Граждане Украины имеют право работать в Польше официально.

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Другие условия для находящихся под временной защитой украинцев не изменились.

Например:

Предусмотрены единовременные выплаты по прибытии по 300 злотых на человека;

Оформление номера PESEL со статусом "Ukraina" (надо подать заявление с фотографией и снятием отпечатков пальцев в течение 60 дней, данные будут переданы в Пограничную службу Польши, что актуально для тех, кто не получил отметку о въезде при пересечении границы);

Право на бесплатное посещение детского сада и школы;

Бесплатное медицинское обслуживание в государственных медицинских учреждениях, лекарства в аптеках со скидками.